El PP de Inca denuncia la "destrucción" de aceras históricas en la renovación de la red de saneamiento del municipio

Obras en el pavimento de una calle de Inca. - PP DE INCA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha denunciado la "destrucción" de aceras históricas durante la renovación de la red de saneamiento que el Ayuntamiento ha realizado en el centro histórico del municipio.

Según han informado este martes los 'populares' en un comunicado, la obra ha supuesto la eliminación de aceras de piedras protegidas por el catálogo municipal y su sustitución por materiales modernos que "desvirtúan completamente la estética y el valor patrimonial de la zona".

Así, han criticado que el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, haya aprovechado las obras de renovación para "arrasar" las aceras históricas de las calles Jesús, Nou, Sol, Salut y Can Valella, sustituyéndolas por pavimentos y bordillos modernos "sin ningún criterio de conservación patrimonial".

El PP ha considerado que esta actuación vulnera de manera directa la normativa vigente, que obliga a respetar y conservar estos elementos, y contradice los criterios del catálogo, que apuesta por la protección y la mejora del espacio público.

Según su opinión, esta situación evidencia "falta de coherencia" por parte del PSIB, que gobierna actualmente en el municipio, ya que "defendía" el patrimonio desde la oposición y ahora "lo destruye" desde el Gobierno municipal.

Por otro lado, han reprochado que la duración "interminable" de las obras ha generado "molestias constantes" en los vecinos y en los comercios. "Han tenido las calles levantadas durante mucho tiempo y, cuando acaban, el resultado es peor que antes, lo que es la prueba de una gestión nefasta", ha señalado la presidenta de la Junta Local del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó.

La presidenta del PP en Inca ha instado al Ayuntamiento a dar explicaciones a los 'inquers' y a los órganos de control del Consistorio. "Los vecinos de Inca no merecen un gobierno que alarga obras sin control y, además, destruye nuestro patrimonio", ha concluido.