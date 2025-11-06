El PP de Inca elegirá a su presidente el 11 de diciembre tras la renuncia de Pedro Mas a la reelección

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva del PP de Inca ha convocado el congreso local de la formación para el próximo 11 de diciembre, en el que se escogerá al sucesor del actual presidente, Pedro Mas, que ha anunciado que no se presentará a la reelección.

Esta convocatoria entra dentro del proceso ordinario de renovación de las juntas locales del PP, establecido por las ejecutivas autonómica e insular.

En un comunicado, el PP ha indicado que este jueves se ha celebrado una reunión extraordinaria en la que Mas ha comunicado su intención de no repetir como presidente del PP de Inca, aunque continuará como portavoz del principal grupo de la oposición en el Ayuntamiento de Inca.

"Durante estos cuatro años se ha conseguido volver a poner al PP de Inca a velocidad de crucero, al pasar de un concejal a seis, convirtiéndose en el principal grupo de la oposición y articular una estrategia constructiva y alternativa que trabaja a pie de calle junto a los vecinos, las barriadas, las asociaciones y los clubes deportivos", ha alegado.

Asimismo, ha apuntado que asumió la responsabilidad de liderar este proyecto en una situación "difícil", por lo que ha considerado que se han cumplido la "gran mayoría" de los objetivos que se marcó hace cuatro años y ahora "toca dar un paso más, con la renovación de la junta, para mirar con fuerza hacia 2027 y volver a ser el partido preferido de los inqueros".

"La junta directiva del Partido Popular de Inca ha reconocido por unanimidad la dedicación de Pedro Mas durante estos cuatro años de liderazgo, al destacar que durante esta etapa el partido ha vuelto a posicionarse como la única alternativa al gobierno socialista de la capital del Raiguer", han resaltado.