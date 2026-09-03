El PP de Inca lamenta que no se convocara en este municipio la concentración en apoyo a Ceuta

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha criticado que el alcalde, Virgilio Moreno, no convocara ni participara en la concentración en apoyo a Ceuta celebrada este miércoles, que reunió a cerca de 400 personas en la plaza de España de esta localidad para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma y defender la unidad de España.

La presidenta del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, ha censurado en un comunicado que el alcalde decidiera no sumarse a una iniciativa promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp). "Ante una situación tan difícil como la que vive Ceuta, consideramos que el alcalde debía actuar con responsabilidad institucional y sumarse a una convocatoria dirigida a los municipios de toda España. Lamentamos que Virgilio Moreno decidiera dar la espalda a esta convocatoria y que Inca no participara institucionalmente", ha declarado.

La presidenta ha reivindicado que "no era una concentración partidista, ni una convocatoria del PP" y ha hecho hincapié en que 400 personas se concentraron en Inca, por lo que ha opinado que "el alcalde también debería haber estado allí". Además, ha considerado insuficiente una propuesta de declaración institucional planteada por el equipo de gobierno de Inca "a última hora".

"Valoramos cualquier gesto de apoyo a Ceuta, pero una declaración institucional no sustituye la adhesión a una convocatoria impulsada desde el municipalismo español. Pedíamos que Inca también estuviera institucionalmente y que el alcalde representara a nuestro municipio", ha defendido.

Tarragó considera que esta decisión evidencia las dificultades del gobierno municipal socialista para desmarcarse de las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que el equipo de gobierno municipal tampoco votó a favor de una moción que condenaba los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Finalmente, ha agradecido la participación de las cerca de 400 personas que acudieron a la plaza de España y ha reiterado el apoyo de los 'populares' a Ceuta.