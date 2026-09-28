El PP de Inca pide la dimisión del regidor de Comercio y lo acusa de adjudicar "a dedo" casi 79.000 euros a un exsocio

El candidato del PP a la alcaldía de Inca, Miquel Ferrer - PP DE INCA

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha exigido la dimisión del regidor de Comercio, Promoción de la Ciudad y Gestión Digital del Ayuntamiento tras denunciar la adjudicación directa de un contrato por valor de más de 78.950 euros destinado al CRM municipal a una empresa propiedad de su exsocio.

Los 'populares' han explicado este lunes en un comunicado que, según la documentación analizada, el contrato fue adjudicado directamente por el propio regidor a una empresa propiedad de su exsocio empresarial, empresa que posteriormente adquirió la sociedad que había sido propiedad del mismo concejal.

El candidato del PP a la alcaldía de Inca, Miquel Ferrer, ha solicitado explicaciones urgentes tanto al regidor implicado, como al alcalde socialista, Virgilio Moreno.

Ferrer ha criticado que el contrato, destinado a una herramienta de gestión informativa ciudadana, no fue un servicio puntual, sino que contemplaba un año de duración y dos posibles prórrogas que, según los 'populares', fueron solicitadas por el propio concejal, de manera que finalmente se ejecutó la totalidad del contrato.

"Cuando un responsable político adjudica a dedo casi 79.000 euros de dinero público a la empresa de su exsocio, que posteriormente compra su propia empresa, existe como mínimo una cuestión ética", ha censurado Ferrer.

El candidato también ha reclamado explicaciones al alcalde socialista sobre su conocimiento del expediente y sobre si considera adecuada la actuación del miembro de su equipo de gobierno.

Por último, ha reclamado al alcalde que demuestre si su discurso de transparencia se aplica a sus propios concejales y ha advertido de que, si el regidor no dimite por una cuestión de ética política, Moreno debe cesarlo de forma inmediata.