El PP de Inca propone al abogado Miquel Ferrer como candidato para la alcaldía

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta local del PP de Inca ha propuesto a Miquel Ferrer como candidato a la alcaldía en las elecciones municipales de mayo del año que viene.

Los 'populares' han señalado este miércoles en un comunicado que han apostado por una nueva generación para liderar un proyecto con el objetivo de recuperar una ciudad "más cuidada, segura, viva y próspera".

La formación ha afirmado que Ferrer conoce las calles, barrios y necesidades de Inca y que ha aceptado el reto de liderar el proyecto del PP "con la ilusión de transformar este conocimiento de la ciudad en un proyecto de gobierno".

"Inca me lo ha dado todo. Aquí he crecido, aquí está mi gente y aquí he construido mi vida", ha destacado Ferrer. En este sentido, ha añadido que "ha llegado el momento de dar un paso adelante y devolver a los inqueros la ilusión de vivir en Inca".

El abogado ha manifestado que apostará y reforzará el comercio local y ha reivindicado que los inqueros se sientan "orgullosos y afortunados de la ciudad a la que pertenecen".

El futuro candidato ha asegurado que quiere construir un proyecto desde la calle, escuchando a los ciudadanos de Inca, especialmente ante una ciudad que, según ha considerado, "ha ido perdiendo vitalidad y presenta cada vez más problemas en cuestiones básicas".

"Quiero una Inca que vuelva a estar llena de vida, con calles cuidadas y limpias, barrios que reciban la atención que merecen, un comercio fuerte, un Ayuntamiento que se preocupe por el día a día de los ciudadanos y, sobre todo, que los inqueros vuelvan a sentirse seguros cuando salen a la calle", ha señalado Ferrer.

En esta línea, ha lamentado la "creciente" preocupación vecinal respecto a la seguridad y ha defendido que Inca "necesita un gobierno que vuelva a ocuparse de los problemas cotidianos" y que sea capaz de afrontar retos como la vivienda, el comercio o la dinamización de la ciudad.

Según el candidato, "no se prometerán cosas imposibles", sino que su compromiso es "escuchar, trabajar y defender Inca". Además, ha afirmado que quiere ser un alcalde que se tropiece en la calle, conozca los problemas y dé la cara cuando las cosas no funcionen.

Ferrer ha criticado al actual alcalde de Inca, Virgili Moreno, porque "muchas veces ha defendido que no hay problemas de seguridad, mientras los datos dicen lo contrario".

Por su parte, la presidenta de la junta local del PP de Inca, Rosa Maria Tarragó, ha destacado la combinación de "juventud, madurez y conocimiento" que representa Ferrer.

"Es una persona joven, pero madura, preparada, llena de ideas, formada, con energía, ilusión y unas ganas inmensas de trabajar por Inca", ha sostenido Tarragó, en referencia a Ferrer.

En este sentido, Tarragó ha asegurado que "Ferrer ha nacido para ser alcalde de Inca" y ha considerado que es la persona que puede "devolver la ilusión a una ciudad que necesita un cambio".

La presidenta de los 'populares' ha remarcado que el candidato contará con el apoyo de la junta local y con un equipo que trabajará en el proyecto de ciudad que quieren proponer.

Tarragó ha defendido que no quieren convertir la ciudad en otra cosa, sino que el objetivo es "recuperar la mejor Inca".

La propuesta de la junta local debe ser ratificada por la dirección autonómica del PP balear para formalizar definitivamente la candidatura de Miquel Ferrer a la alcaldía de Inca.