El PP lamenta el "intento de confundir" del PSOE sobre las obras del Parador de Ibiza

IBIZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP en el Consell de Ibiza ha lamentado este viernes "la torpeza y el intento de confundir" de un Partido Socialista "desnortado".

La formación ha instado al PSOE a que explique los motivos por los que Turespaña no acepta la alternativa que plantea el Consell de Ibiza para la instalación de una maquinaria de spa en una determinada ubicación del nuevo Parador, donde se han encontrado restos.

Según han lamentado desde la formación, el PSOE ha omitido que los técnicos han propuesto en un informe un emplazamiento alternativo para el motor del spa.

El PP ha planteado al PSOE que debe "elegir y defender el patrimonio y ayudar a presionar" a Madrid para que adapte el proyecto que los técnicos han propuesto como alternativa o "sigue dando palos de ciego, contando medias verdades y omitiendo que, el resumen de todo esto, es si una piscina de hidromasaje vale más que la primera muralla construida en la historia de la ciudad de Ibiza".

Finalmente, el PP ha puesto de manifiesto el "sin sentido" que supone votar una cosa por la mañana y criticarla a los pocos días, tal como ha hecho el PSOE.

"No tiene ninguna explicación que los socialistas den apoyo al documento de la ponencia de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico-Artístico en el que expresamente se pide no hacer el motor del spa encima de la muralla primitiva y hacerlo en un emplazamiento alternativo que no será tan dañino para el patrimonio, y al cabo de unos días rasgarse las vestiduras porque el Consell no autoriza a Turespaña a destrozar nuestro pasado", han concluido.