El PP llama al "diálogo social" entre patronales y educadoras para "garantizar la calidad" en la educación 0-3

Concentración de las educadoras de las 'escoletes' frente a la sede de Ceceib para reclamar un convenio autonómico. - EUROPA PRESS

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha mostrado su apoyo a las educadoras de las 'escoletes' en las movilizaciones que llevan a cabo este jueves y ha apelado al "diálogo social" entre patronales y trabajadoras para "garantizar la calidad" en la educación 0-3.

La diputada del PP y portavoz de Educación en el Parlament, Anabel Curtó, ha reivindicado que el PP "ha demostrado con hechos su apuesta decidida por esta etapa educativa", por lo que ha considerado "necesario" avanzar desde el diálogo social en el bienestar de las educadoras para "garantizar la calidad de este imprescindible servicio para las familias".

En un comunicado, ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, cumplió en menos de dos meses "uno de sus principales compromisos" que era la gratuidad de toda la etapa educativa 0-3, que "hoy beneficia a más de 15.000 familias gracias a la creación de nuevas plazas a lo largo de toda la legislatura".

Curtó ha recalcado que la Conselleria de Educación y Universidades "impulsó y facilitó" el pasado mes de julio un acuerdo entre patronales del sector y los sindicatos, que permitió "mejorar las condiciones salariales del personal de las 'escoletes' de gestión indirecta de Baleares", con un complemento autonómico que permitió mejoras salariales de hasta el 50% y la necesidad de "negociar un convenio autonómico para el sector en las islas".