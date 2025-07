El PP de Lloseta exige que se convoque de manera "urgente" la Junta Local de Seguridad

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Lloseta ha criticado la "dejadez alarmante" del gobierno municipal en materia de seguridad ciudadana después de que no se haya convocado en toda la legislatura la Junta Local de Seguridad, por lo que exige que se reúna de manera "urgente".

Se trata de un órgano legalmente obligatorio, que se tiene que reunir como mínimo cada seis meses, y que es "fundamental" para coordinar acciones entre la Policía Local, la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno en Baleares, según han explicado los 'populares' en un comunicado.

La portavoz del PP de Lloseta, Xesca Ramis, ha asegurado que la situación "es muy grave", puesto que la alcaldesa, Paquita Campins, habría reconocido que "no sabía ni quien formaba parte de la Junta, ni cuáles eran sus funciones".

Así, ha alegado que esta es una confesión "inaceptable" por el "desconocimiento e irresponsabilidad" por parte de quien tendría que "garantizar la seguridad de los vecinos".

"Mientras tanto, Lloseta sufre un aumento constante de los robos, actos vandálicos, ocupaciones, consumo y tráfico de drogas, especialmente durante las noches, en las que la falta de presencia policial es evidente", ha sostenido.

Ante este escenario, desde el PP han lamentado que, "en lugar de hacer autocrítica o tomar medidas", la alcaldesa se dedique a "atacar la oposición", al acusarla de "crear alarma social".

"La inseguridad no la crea el PP, la crea la inacción de un gobierno municipal que hace como si nada pasara. Los vecinos no quieren polémicas, quieren soluciones y no pueden seguir sintiéndose solos y desprotegidos", ha alegado.

Por todo esto, el PP de Lloseta ha exigido la convocatoria urgente de esta junta para "analizar la situación real del municipio, coordinar actuaciones inmediatas de seguridad y poner fin al silencio institucional que solo alimenta la preocupación ciudadana".

"Desde el PP se está dispuesto a colaborar, a poner propuestas encima la mesa y a trabajar por el bien común pero también hablará claro cuando un gobierno no hace su trabajo. Lloseta merece mucho más", ha concluido la portavoz.