El PP de Manacor lamenta "el estado de Porto Cristo en plena temporada turística" por "la dejadez del Ayuntamiento"

Advierte que la situación en S'Illot "no es mucho mejor"

El PP de Manacor ha lamentado "el estado de Porto Cristo en plena temporada turística" por "la dejadez del Ayuntamiento" que "no ha atendido a las recomendaciones técnicas de no ejecutar las obras en diciembre" porque "no estarían acabadas ante del verano".

Según ha informado el PP este martes en una nota de prensa, los 'populares' de Manacor lamentan el estado que presenta la zona costera del municipio en plena temporada turística.

En particular, han lamentado el estado de Porto Cristo. "La mala ejecución de las obras de la primera línea de Porto Cristo, provocada por falta de planificación y carencia de interés por parte de la delegada de Urbanismo en los momentos en que las obras se tenían que intensificar, hacen de este lugar el máximo exponente de dejadez política", han hecho hincapié desde el PP manacorí.

Hay que recordar en este punto que, en la sesión plenaria de este lunes, la regidora 'popular' Maria Bel Bauzá dirigió una pregunta a la responsable de Urbanismo, Nuria Hinojosa, en cuanto a la mala gestión de dichas obras.

"La señora Nuria Hinojosa no escuchó las recomendaciones que le hicieron los técnicos. Estas obras no podían empezar en diciembre tal y como hicieron. Ella ya sabía que no estarían acabadas antes del verano y aun así decidió seguir adelante contraviniendo las recomendaciones de los técnicos y consintiendo perjudicar a vecinos y comerciantes", ha explicado Bauzá. "Tomar esta decisión roza la negligencia. Consentir llegar al mes de agosto con calles de primera línea cerradas es de auténtica vergüenza", ha continuado.

En esta línea, desde el PP de Manacor han criticado el hecho de que la celebración de las tradicionales fiestas del Carme "se está llevando a cabo en medio de polvo, ruido e incertidumbre". Algo que, han calificado de "insólito" porque no se había visto nunca hasta

ahora. Además, han apuntado que el hecho se agrava todavía más si se tiene en cuenta que desde Urbanismo no pueden dar todavía una fecha definitiva para la finalización de las obras.

"La señora Hinojosa no apretó a la empresa cuando era hora. Sabía que iba corta de tiempo y se despreocupó de sus responsabilidades, perjudicando así a todo un pueblo y a la imagen de todo un municipio", ha concluido Bauzá.

SITUACIÓN EN S'ILLOT "NO ES MUCHO MEJOR"

Así mismo, los 'populares' han advertido que la situación en S'Illot, "no es mucho mejor".

La presidenta del PP de Manacor, Maria Antònia Sansó, reunida con representantes de la Asociación Hotelera de S'Illot, ha podido constatar en primera persona el mal estar del sector hacia la "falta de mantenimiento" en el núcleo. "El riuet de S'Illot vuelve a oler mal y la suciedad se acumula en sus aguas", han asegurado. Sansó pidió este lunes en sesión plenaria que "si ya han hecho pasos para mejorar el estado del riuet, hagan más o los intensifiquen".

Así, se ha instado al equipo de gobierno a reaccionar antes de que finalice una nueva temporada turística en que la zona costera de Manacor vuelva a ser una de las grandes perjudicadas por "falta de implicación" del gobierno municipal. "Exigimos mayor nivel de compromiso con la zona costera", han reivindicado.