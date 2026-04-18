El PP de Manacor pide explicaciones por una fiesta en Cala Mendia que acabó con la intervención de la policía

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido al Ayuntamiento de Manacor explicaciones por la supuesta autorización irregular de una fiesta en un restaurante de Cala Mendia que acabó con la intervención de la Policía Local por peleas, exceso de ruido y una gran concentración de personas, impidiendo el descanso de los vecinos.

"Ante las diversas informaciones que han trascendido en los medios de comunicación queremos saber qué ocurrió realmente. Hablamos de hechos muy graves", han advertido desde el PP añadiendo que "si es verdad que la regidora Maria del Mar Nicolau autorizó la fiesta verbalmente justificando que los trámites de los permisos son muy lentos y encima defendió su forma de actuar como regidora, debe dimitir de inmediato".

Los 'populares' han exigido también explicaciones al alcalde de Manacor, Miquel Oliver. "Queremos saber si estaba al corriente de la autorización de esta fiesta en Cala Mendia y si piensa tomar cartas en el asunto", han afirmado.

El PP ha pedido al alcalde Oliver que si la regidora Maria del Mar Nicolau Riera no dimite, que la cese de su cargo. "Este tipo de actuaciones manchan la imagen del Ayuntamiento de Manacor y eso no se puede permitir"", han concluido.