El PP de Mancor de la Vall censura que el centro de salud se queda sin médico de familia "sine die"

PALMA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Mancor de la Vall ha censurado que el centro de salud del municipio se queda sin médico de familia "sine die" a partir de este miércoles.

El portavoz 'popular' municipal, Pep Frontera, ha explicado que "ya no se puede solicitar cita previa porque el médico no dispone de agenda y cuando llamas para pedir información, no te la pueden facilitar porque la desconocen".

En este sentido, ha mostrado su preocupación porque "la población de Mancor es muy mayor y requiere de atención sanitaria prácticamente a diario y muchos tienen problemas de movilidad que hace casi imposible que se puedan desplazar hasta Inca" y ha lamentado "el malestar y ansiedad que genera especialmente entre la gente mayor".

"Derivan las urgencias al centro de Salud del Blanquer de Inca, pero hay gente que sufre otras enfermedades que requieren de un seguimiento médico y ahora se verá paralizado por esta falta de previsión", ha aseverado.

El 'popular' ha criticado "la falta de planificación del IBSalut, que deja los vecinos de Mancor sin médico, ni sustituto" y ha recriminado al alcalde y a su equipo de gobierno que "no presione ni exija a la consellera de Salud que solucione esta grave problemática". "Nos encontramos en una situación alarmante y es necesario solventarlo lo más rápido posible", ha concluido.