El PP de Marratxí critica que el alcalde ha presentado el mismo proyecto de polideportivo tres veces en cinco años

PALMA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la alcaldía de Marratxí y exregidor de Deportes del municipio, Jaume Llompart, ha criticado este miércoles que el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, y su equipo de gobierno ya "han presentado el mismo proyecto de polideportivo tres veces en cinco años".

Según ha informado el partido este miércoles en un comunicado, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marratxí ha presentado la rectificación de un proyecto que ya había sido presentado a principios de marzo de 2019, en plena precampaña electoral de las elecciones municipales de ese año.

El proyecto en cuestión se refiere a la construcción de un nuevo pabellón municipal que el pacto entre socialistas y nacionalistas en el Consistorio, ya en la pasada legislatura, quería ubicar en el núcleo de Es Figueral y tener listo para el año 2020. Sin embargo, y

"sin aviso de cancelación alguno", esta obra nunca se puso en marcha.

No obstante, el pasado 8 de marzo, el Ayuntamiento convocó una

reunión vecinal para presentar el proyecto como algo novedoso. En dicha reunión, según fuentes de las asociaciones de vecinos, "la tensión fue la protagonista al tratarse de un proyecto no consensuado y no querido por los vecinos de la zona".

"La inoperancia e incapacidad de llegar a consensos definen

a la perfección los ocho años de desgobierno socialista", ha afirmado Llompart.

Tras la respuesta por parte de la ciudadanía, el Consistorio gobernado por los socialistas, con el apoyo de los nacionalistas de MÉS y El PI, dio marcha atrás y presentó el pasado 16 de marzo, sólo ocho días después de la primera reunión con los vecinos, una ubicación alternativa a un proyecto que iniciaron ya en 2019.

"Este es un ejemplo más de cómo gobierna la izquierda y cómo lo hace en Marratxí, haciendo lo que les da la gana, tomando decisiones de forma unilateral. Y ahora, a menos de dos meses de las elecciones, han querido sacarse de la manga un 'proyecto estrella' y se han estrellado por el simple hecho de no haber consultado antes a los ciudadanos de Marratxí", ha añadido.

Además, ha recalcado que el municipio necesita nuevas infraestructuras deportivas y cuidar las ya existentes. "Desde el PP nos comprometemos a construir un nuevo pabellón. Pero, a diferencia de la izquierda, sin imposiciones y consensuando su ubicación con todos los vecinos".

Asimismo, ha subrayado que "existen deficiencias en varias instalaciones municipales, pero el Ayuntamiento está más preocupado por pintar un mural como el del campo de fútbol de Sa Nova Cabana o construir un nuevo pabellón donde nadie lo quiere", ha concluido.