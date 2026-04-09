El PP de Menorca celebrará el 26 de abril su Congreso Insular con el lema 'Es partit de sa gent d'aquí'

MENORCA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador del XII Congreso Insular del PP de Menorca ha escogido el lema 'Es partit de sa gent d'aquí' para la cita que se celebrará el próximo 26 de abril en el Club Marítimo de Maó.

"Es un lema que refleja la identidad del partido y su compromiso con Menorca, poniendo en valor su cercanía con las personas y con la realidad de la isla", ha dicho la presidenta del Comité Organizador, Carmen Reynés.

Asimismo, ha destacado que "el lema simboliza la manera de entender la política del PP de Menorca: desde la proximidad, la escucha y el trabajo constante al lado de los menorquines".

Para Reynés, es un lema que "representa la vocación del PP de seguir siendo un partido arraigado al territorio y que defiende por encima de todo los intereses de Menorca".

"El PP es el partido de las familias, pilar fundamental de nuestra sociedad, que quieren seguridad, oportunidades y un futuro mejor para sus hijos; el partido de la gente del campo, que cuidan el territorio y mantienen vivas nuestras tradiciones; el partido de los trabajadores, que con su esfuerzo diario sostienen la economía de la isla; el partido de los autónomos y de los pequeños empresarios, que generan ocupación y riqueza; y, en definitiva, el partido que más se parece a la gente de Menorca", ha añadido Reynés.

Por otro lado, ha destacado el carácter asambleario del Congreso, subrayando que se están preparando la cita "con mucha ilusión y con el objetivo de que sea un congreso con mucha participación de los afiliados".

En este sentido, ha apuntado que el partido no tendría sentido sin sus afiliados y simpatizantes. "Son los afiliados los que han de valorar la gestión realizada y decir hacia dónde hay que seguir", ha apuntado.

Finalmente, ha considerado que el cognreso será una oportunidad para reforzar el proyecto de los 'populares' y "seguir construyendo un PP fuerte y unido, preparado para afrontar los retos presentes y futuros de Menorca".