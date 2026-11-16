El PP de Menorca defiende "menos impuestos y más derechos" para los autónomos

MENORCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha defendido este lunes una nueva política para los autónomos basada en "menos impuestos, más derechos, menos burocracia y más confianza", con el objetivo de facilitar su actividad, reconociendo el papel esencial que desempeñan en la economía de la isla y de toda España.

"Los autónomos no son un cajero automático, no pueden ser siempre los que soporten más impuestos, más cuotas y más burocracia", ha afirmado el candidato 'popular' al Senado por Menorca, Ramon Sintes.

En este sentido, según ha trasladado la formación en una nota de prensa, ha apostado por un Gobierno que "esté a su lado", criticando que esto "no ha sucedido estos últimos ocho años".

A su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha dado la espalda a los autónomos". "Con el PSOE, ser autónomo se ha convertido en tener más obligaciones, más burocracia y más dificultades para sacar adelante un negocio", ha sostenido.

Frente a esta política, el PP propone "menos impuestos, más derechos y un Gobierno que confíe en quienes cada día arriesgan para crear riqueza y empleo.

En este sentido, la formación apuesta, en primer lugar, por reducir los impuestos a los trabajadores por cuenta propia. La propuesta incluye no incrementar las cuotas de los autónomos, establecer la exención del IVA para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales y reducir el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

De la misma forma, plantea facilitar la contratación con un año sin pagar cotizaciones por el primer empleado contratado y una bonificación del 50 por ciento por el segundo.

El PP defiende también que los autónomos deben contar con "más derechos y las mismas garantías que cualquier otro trabajador". En este sentido, propone reforzar las prestaciones sociales, el apoyo a la maternidad, la segunda oportunidad y el aplazamiento de cuotas.

"No queremos solo que los autónomos paguen menos, queremos que tengan más derechos y más protección cuando las cosas no vayan bien", ha explicado Sintes.

El candidato al Senado ha considerado que "quien cada día levanta la persiana, asume riesgos, crea empleo y mantiene viva la economía merece tener un Estado que le acompañe, no que siempre le penalice".

Igualmente, el PP apuesta por reducir las trabas administrativas, pasando de cuatro declaraciones anuales a una sola, e instaurar el derecho al error, para evitar que "un simple descuido administrativo se convierta automáticamente en una sanción desproporcionada".

"El Estado no puede poner todas sus herramientas contra un autónomo ante el primer descuido, mientras mira hacia otro lado con el corrupto. Tenemos que pasar de una Administración que solo les sanciona a una Administración que les ayuda y acompaña", ha indicado.

Así, ha reivindicado que "es hora de que los autónomos paguen menos y vivan mejor", ya que "son una parte esencial de la economía de Menorca y merecen menos impuestos, más derechos y más confianza". "El PP es su partido", ha concluido.