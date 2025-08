El PP de Menorca denuncia que aún no se pueden comprar vuelos a Madrid para el invierno

MENORCA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Menorca ha denunciado este lunes la "falta de diligencia" y previsión por parte del Gobierno central en la gestión de la Obligación de Servicio Público (OSP), que debe garantizar vuelos directos entre la isla y Madrid durante el invierno apuntando que "el contrato sigue sin adjudicarse, lo que impide la compra de billete a partir del 1 de noviembre".

"Estamos ya en agosto y se repite la inacción del Ministerio, que, un año más, no tiene lista la OSP", ha subrayado el senador popular por Menorca, Cristóbal Marqués, quien ha asegurado tener "serias dudas de que el proceso de adjudicación pueda completarse este mes, lo que provoca que los menorquines no puedan planificar con antelación sus desplazamientos a Madrid".

Desde el PP han subrayado que han propuesto que las adjudicaciones tengan una duración mínima de dos años. "La licitación actual es un error, no solo por haber recortado 10.000 plazas para el próximo invierno, sino también porque, al ser solo por un año, dentro de pocos meses habrá que iniciar un nuevo proceso, lo que nos llevará de nuevo a esta misma situación", ha dicho Marqués.

En esta misma línea, ha indicado que "con licitaciones de dos o tres años, tanto las compañías como los usuarios podrían programar con antelación los vuelos de invierno".

"Consideramos inadmisible este retraso y exigimos al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que asuma su responsabilidad y agilice el proceso. La conectividad de Menorca no puede depender de la dejadez o la falta de consideración del Ejecutivo central hacia Baleares, y en particular hacia Menorca", ha dicho el senador popular, quien ha añadido que "la falta de resolución impide la venta anticipada de billetes y genera incertidumbre entre los menorquines que viajan frecuentemente a la capital por motivos de estudio, trabajo u ocio".

Cristóbal Marqués ha criticado duramente la entrada en vigor de esta nueva OSP, que, pese a las advertencias de las instituciones menorquinas y de la sociedad civil, no garantiza una conectividad diaria durante el invierno.

"Nos han vendido un refuerzo en la conectividad, y lo que tenemos es menos vuelos y más restricciones. Esto no es un servicio público, es una falta de respeto a Menorca", ha manifestado.

El senador también ha subrayado que esta nueva OSP "repite errores ya conocidos, se licita tarde, sin hacer caso a las demandas del Consell Insular ni del Govern y sin tener en cuenta que Menorca depende exclusivamente del transporte aéreo durante los meses de invierno".

Desde el PP de Menorca han exigido un "rediseño inmediato" de la OSP para asegurar tres frecuencias diarias durante todo el invierno o, al menos, una mayor capacidad operativa.

"Las dos frecuencias diarias actuales, con aviones de 100 plazas, no cubren la demanda existente y es una cuestión de voluntad política: si el Ministerio pone más dinero, tendremos más frecuencias", ha asegurado Marqués.

"La conectividad no puede estar condicionada por decisiones improvisadas tomadas en Madrid. Exigimos planificación, anticipación y respeto hacia los menorquines. Esta OSP no es digna, y no vamos a dejar de denunciarlo", ha concluido.