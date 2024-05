El PP de Menorca tilda de "obra de teatro esperpéntica" el discurso de Pedro Sánchez

MENORCA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Menorca, Coia Sugrañes, ha tildado este lunes de "obra de teatro esperpéntica" el discurso del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

"Ha sido una tomadura de pelo de ridículo internacional", ha lamentado Sugrañes, antes de remarcar que "Sánchez ha necesitado cinco días de reflexión o vacaciones para decir lo que ya todos sabían". Esto es, según ha interpretado la 'popular', que "primero es él, después él y finalmente también él".

En esta línea, ha censurado que haya necesitado cinco días "para pensar cómo acabar con los periodistas críticos y la libertad de expresión, con la separación de poderes y, como no, con la oposición, dando a entender un mayor control a la prensa y a los jueces".

"El discurso de hoy ha sido el más peligroso de todos los que ha dado estos años", ha opinado la presidenta de los 'populares' menorquines.

También ha considerado que Sánchez "ha demostrado que todo era una campaña de victimismo perfectamente orquestada para difamar al adversario y una estrategia para las elecciones catalanas y europeas, para tapar el caso Koldo y para blanquear la investigación judicial que se ha abierto contra su mujer".

"España merece un presidente preocupado por los problemas reales de los españoles, no un presidente preocupado solo de su propio ombligo. Sánchez no puede soportar que los periodistas investiguen y que la oposición pida explicaciones, no está a la altura de los ciudadanos. Todo lo que no sea hacerle la ola y no darle la razón es antidemocrático. Desde el PP decimos al PSOE que la democracia no es suya. Había democracia antes de Pedro Sánchez y la seguiremos teniendo después de él", ha concluido.