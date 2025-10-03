El PP de Montuïri critica la "falta de transparencia" en el nuevo plan general aprobado por el Ayuntamiento

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Montuïri ha votado en contra de la aprobación inicial del nuevo Plan General y ha criticado la "falta de transparencia" en su tramitación.

Los 'populares', en un comunicado, han reprochado que la normativa se llevara al pleno municipal "sin información previa, sin ninguna reunión con toda la corporación y con una total falta de transparencia a pesar de tratarse de una decisión que marca el futuro del municipio".

La portavoz del PP de Montuïri, Maria Elena Jaume, ha explicado que su grupo solicitó la retirada del punto del orden del día para "evitar un perjuicio grave a los vecinos".

A su parecer, la aprobación inicial del nuevo Plan General supone que cualquier obra tendrá que cumplir simultáneamente las normas nuevas y las antiguas, creando "un embrollo jurídico y administrativo".

Aun así, ha lamentado, el equipo de gobierno se negó y sacó adelante el plan "de manera precipitada, provocando la paralización inmediata de todas las licencias que estaban pendientes de aprobación".

El PP, tras estudiar el nuevo documento, ha considerado que se trata de un plan "incoherente, lleno de carencias y mal planificado" y que afecta a construcciones ya existentes desde hace años.

Es por ello por lo que el grupo 'popular' en el Ayuntamiento tiene previsto presentar las alegaciones correspondientes "para defender los intereses de los vecinos y evitar que este plan suponga un perjuicio para Montuïri".

Los 'populares' ha recordado, además, que el arquitecto municipal ha presentado su dimisión en medio de esta situación, y que fue el PP quien convocó una reunión con especialistas y numerosos vecinos para analizar las consecuencias de este nuevo plan, constatando la preocupación y el malestar generalizado.

ALEGACIONES DEL EQUIPO DE GOBIERNO

"Lo más grave es que, después de haber aprobado de manera precipitada este plan, ahora el propio equipo de gobierno anuncia que quiere presentar alegaciones. Ellos mismos saben que lo que han aprobado no es bueno para el pueblo", ha proseguido Jaume.

Para la portavoz, es "inaudito" que un equipo de gobierno acabe presentando alegaciones al mismo proyecto que ellos mismos han aprobado. "Esto demuestra improvisación, incoherencia y, sobre todo, una total indiferencia hacia el bienestar del pueblo de Montuïri", ha lamentado.

Desde el PP han reclamado la necesidad de que el Plan General sea "serio, consensuado y pensado para el futuro del municipio" y no uno "improvisado, que bloquea al pueblo y complica la vida a los vecinos".