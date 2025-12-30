El PP negociará con Vox una enmienda para la deducción fiscal a propietarios que no suban el alquiler en 2026

Archivo - Un local en alquiler en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP negociará con Vox la deducción fiscal para propietarios de viviendas que no suban el precio del alquiler en los contratos que se revisen durante 2026.

Según el portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Cost, la intención del Ejecutivo es introducir en una enmienda la bonificación fiscal en el decreto ley de proyectos estratégicos, que se tramita como ley.

En concreto, los propietarios que no suban el precio de alquiler por encima del Índice de Precios de Consumo (IPC) se podrán deducir unos 2.000 euros por contribuyente como máximo.

Las cifras que baraja la Conselleria que dirige Costa son de entre 600 y 800 euros por vivienda. No obstante, ha remarcado que todavía se está estudiando puesto que se busca consensuarlo con los de Santiago Abascal.

También ha señalado que se trata de una deducción fiscal "que beneficiaría a pequeños propietarios y no a fondos buitre", puesto que se trata de una deducción del IRPF.

Preguntado por el número de contratos de alquiler que podrían sufrir subidas durante el próximo año, Costa ha dicho que el Govern no dispone de cifras concretas, más allá de las aportadas por el Gobierno.

Igualmente, ha apuntado que son cifras que "preocupan" al Ejecutivo, ya que podría suponer la revisión de los contratos de miles de inmuebles, generando subidas significativas.