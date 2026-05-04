El PP no descarta apoyar la enmienda de Vox para agilizar proyectos de grandes superficies comerciales

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP

PALMA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El PP está estudiando una enmienda de Vox registrada a la ley de aceleración de proyectos estratégicos para agilizar los proyectos de grandes superficies comerciales.

Según ha señalado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno, su partido ve con buenos ojos la iniciativa en el sentido de agilización administrativa, pero revisará que no vaya en contra del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca (Pecma).

Se trata de una enmienda presentada por Vox y que no está pactada con el PP, por lo que este grupo previsiblemente votará en contra de la misma en la reunión de ponencia de este martes, pero sin descartar que pueda apoyarla en comisión.