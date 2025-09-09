El PP pedirá en el Parlament un plan piloto para reducir el absentismo en consultas del Hospital Can Misses

IBIZA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP pedirá este miércoles en el Parlament un plan piloto en el Hospital de Can Misses sobre el absentismo en consultas y pruebas médicas.

Según ha informado el PP en un comunicado, la diputada Sandra Palau defenderá la iniciativa y ha explicado que "este plan mejorará la calidad de los servicios de cara a los ciudadanos y, además, ahorrará gasto al Govern".

Palau ha afirmado que el absentismo en las consultas y pruebas es un fenómeno que afecta a la eficiencia del sistema de salud y genera pérdidas económicas y retrasos en la atención de pacientes que realmente necesitan atención médica.

En 2024, ha añadido, 571.269 usuarios no cancelaron su cita o prueba. Por ello, su propuesta incluye también una mejora de los canales existentes para la gestión de citas y campañas de concienciación sobre la importancia de cancelar consultas y pruebas médicas con antelación, destacando el impacto negativo en el sistema sanitario y que repercute en otros pacientes.