El PP, sobre la personación del PP en la causa del accidente de Urda: "Eso tiene que tener consecuencias"

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar del accidente, a 28 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - JUANMA JIMÉNEZ / EUROPA PRESS

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El responsable de Transportes del PP, Héctor Palencia, ha afirmado este lunes en Palma que el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) el pasado miércoles "tiene que tener consecuencias", ha señalado en referencia a que el partido haya anunciado que se personará en la causa.

Al ser preguntado por las responsabilidades derivadas del siniestro, Palencia ha considerado que el Gobierno central "solo tiene palabras" y "no tiene gestión", y ha añadido que, a su juicio, esta falta de gestión tiene consecuencias que "sufren todos los españoles".

Por otro lado, en relación a si el accidente ferroviario puede haber influido en la decisión de voto de los electores indecisos, Palencia ha destacado que el PP "no está en la matemática electoral". "Eso se lo dejamos a Iván Redondo", ha dicho en alusión al exasesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha remarcado, el PP está centrado en "ofrecer un proyecto de gestión, un proyecto de futuro y soluciones a los problemas de este país". Así, ha pedido a la ciudadanía que confíe en las propuestas de su formación.