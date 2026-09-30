El PP pide agilidad en el Parlament para que la limitación de vehículos a Mallorca se aplique el próximo verano

Núria Riera, Fernando Rubio y Margalida Pocoví, en el Parlament. - PP

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha celebrado este miércoles el impulso en el Parlament a la ley para limitar la entrada de vehículos a Mallorca y pide agilidad para que pueda aplicarse el próximo verano.

Los 'populares' han participado este miércoles en la Comisión Mixta de Consells Insulares celebrada en la Cámara autonómica y la portavoz en la institución insular, Núria Riera, ha destacado que la isla está más cerca de disponer de una herramienta que marcará un antes y un después en la movilidad.

"Nos comprometimos a afrontar la saturación de las carreteras y estamos cumpliendo nuestra palabra", ha afirmado Riera, que ha reivindicado el liderazgo del presidente del Consell, Llorenç Galmés, y el trabajo del conseller insular Fernando Rubio y de su equipo para impulsar "una ley dialogada, seria y basada en datos".

Durante diez meses, ha indicado el PP en un comunicado, se han llevado a cabo 22 reuniones con colectivos y grupos políticos y la iniciativa fue aprobada en el Consell sin ningún voto en contra.

La futura ley permitirá establecer periódicamente un techo máximo de vehículos autorizados a entrar en Mallorca, limitar el número de coches de alquiler en circulación y establecer una tasa con efectos disuasorios para los vehículos que no tributen en la isla. Los residentes quedarán al margen de estas medidas.

"Queremos ordenar la movilidad, no restringir los derechos de los mallorquines. Queremos que la gente de aquí pueda ir a trabajar, al médico o moverse por Mallorca con mayor facilidad, buscando siempre el equilibrio entre calidad de vida y nuestra economía", ha defendido Riera.

Los 'populares' han recordado que durante los ocho años de gobiernos de izquierdas no se impulsó ninguna ley, ningún decreto urgente ni ninguna regulación de vehículos para Mallorca, y tampoco se ejecutó un estudio de carga".

"Durante años hablaron de saturación y masificación, pero cuando gobernaron no actuaron. Nosotros, en tres años, hemos hecho el estudio, hemos consensuado la propuesta y tenemos la ley avanzando en el Parlament. No llegamos tarde: llegamos cinco años antes de donde nos habría dejado la izquierda", ha remarcado.

El PP ha recordado que el estudio de carga impulsado esta legislatura constató que la presión de vehículos se incrementó un 108 por ciento entre 2017 y 2023 y que, cuando el actual gobierno llegó al Consell, entraban alrededor de 400.000 vehículos anuales por los puertos de Mallorca.

Además, el Consell ya prepara la aplicación efectiva de la futura norma. Precisamente este martes, Fernando Rubio se reunió en Madrid con la Dirección General de Tráfico (DGT) para explicar la ley y trabajar conjuntamente en su aplicación, especialmente para poder disponer de los datos de matriculación de los vehículos que entran en la isla.

Riera ha pedido la máxima agilidad para que la ley pueda quedar aprobada antes de finalizar el año y entrar en vigor la próxima temporada de verano.

"Durante demasiado tiempo todo el mundo hablaba del problema, pero nadie se atrevía a afrontarlo. Nosotros hemos decidido actuar. Esta no es una ley de un partido, es una ley para Mallorca y para mejorar la calidad de vida de los mallorquines", ha concluido Riera.