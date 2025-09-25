El PP pide al Ayuntamiento de Sencelles que ajuste las bases de sus contrataciones a la normativa

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sencelles ha presentado una moción para reclamar al Ayuntamiento que ajuste las bases de sus contrataciones a lo dispuesto en la normativa, y en especial, a los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

En un comunicado, el portavoz y concejal del grupo municipal popular, Toni Ferragut, ha criticado recientes procesos como el de la "escoleta" de verano, "cuyos monitores fueron contratados mediante un anuncio en Facebook", un procedimiento que, según ha opinado, "es una chapuza que viola todos los principios del empleo público, y genera desigualdad e inseguridad en los interesados".

Según ha recordado, estas contrataciones ya fueron denunciadas en el pleno de julio, en el que, al pedir las explicaciones a la regidora responsable, Mercè Muntaner (PSOE), "ésta no supo darlas". Además, añaden que "un reciente informe de Secretaría pone de manifiesto dichas irregularidades en la contratación de personal".

En la moción presentada también piden un procedimiento "más transparente" para las inscripciones de las familias en la escuela de verano, así como mayores facilidades como la inscripción telemática.

Ferragut ha recordado que el Govern destina "más de un millón de euros al año" para apoyar a los municipios en la creación de 'escoletas de verano, y ha considerado que "esta apuesta por la conciliación debe tener su reflejo en un compromiso del Ayuntamiento con una contratación legal, ordenada y transparente".