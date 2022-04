PP pide la comparecencia de la directora de la Abogacía de la CAIB para aclarar "interrogantes" sobre nota jurídica

MENORCA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado esta semana en el Parlament la solicitud de comparecencia urgente de la directora de la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares, Lourdes Aguiló Bennàsar, para que explique todos los "interrogantes" que a día de hoy todavía rodean la redacción del informe que se conoció a raíz de la suspensión del pleno extraordinario convocado para día 11 de abril y que motivó la "dimisión fake" de los consellers de MÉS per Menorca.

La presidenta del PP de Menorca, Misericorida Sugrañes, ha señalado que no pueden "quedarse de brazos cruzados" ante el "ocultismo" que rodea un asunto tan importante.

"Desde el primer día hemos venido exigiendo transparencia sobre este asunto y en lugar de tener certezas, tenemos cada día más interrogantes", ha manifestado.

Sugrañes ha insistido en que quieren conocer cómo se produjo el encargo de la nota, cuándo, quién lo hizo, para qué y por qué, sobre qué versión o versiones se hizo el análisis, por qué no se hizo sobre la última versión, cuándo se finalizó su redacción, si la fecha coincide con la del documento o bien no se dató hasta el día 6 de abril por motivos que se desconocen.

La portavoz del Grupo Popular ha recordado la "habitual utilización" del PSIB "sin ningún tipo de pudor" de las instituciones que son de todos.

"Lo ha venido haciendo con la Fiscalía, recientemente con la Oficina Anticorrupción y queremos saber si también ha tenido la tentación de utilizar una institución cuyo prestigio debemos proteger como la Abogacía de la Comunidad Autónoma para intereses que desconocemos", ha subrayado.

Además, ha añadido que no se puede descartar y que no extrañaría en absoluto a la vista de los antecedentes.

Sugrañes ha calificado de "lamentable" el "desprecio" con el que la Abogacía de la Comunidad Autónoma fue tratada por la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, en la comisión informativa del pasado miércoles.

"Dijo que el informe no estaba firmado, cuando está firmado y datado y que se trataba de una nota jurídica que no había entrado por registro de entrada para justificar que sus advertencias no hayan sido tenidas en cuenta. Es infantil que una jurista diga estas cosas en una comisión informativa", ha lamentado.

En la iniciativa presentada el jueves en la Junta de Portavoces firmada por los diputados menorquines Juan Manual Lafuente y Luís Camps, además de por la portavoz adjunta, Nuria Riera, se justifica la petición a la vista de las manifestaciones de representantes políticos del Consell de Menorca descalificando la nota jurídica, acusándola de "falta de rigor".