El PP pide al Govern que retire la Ley Agraria porque "no convence a nadie"

Publicado 11/09/2018 10:08:50 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Tania Marí ha pedido al conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca, Vicenç Vidal, que retire la Ley Agraria porque no "convence a nadie" e, incluso, ha provocado un "fuerte enfrentamiento" entre los partidos que apoyan al Govern.

Marí lo ha dicho así en el pleno del Parlament de este martes, en el que precisamente se llevará a cabo el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad de esta nueva normativa. "Es otra ley estrella, estrellada que ha provocado alarma en el sector", ha lamentado.

Por su parte, el conseller le ha pedido que "no cree un mito" porque a quien no ha convencido la ley es a la "Asaja de Company". Así, le ha acusado de no haber querido generar consenso" y de "usar a los agricultores para defender a los promotores".