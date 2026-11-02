El PP pide responsabilidad a los grupos para aprobar los presupuestos y advierte de que "no habrá intercambio de cromos"

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa - PP - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido responsabilidad a los grupos parlamentarios para aprobar el techo de gasto y los presupuestos autonómicos y ha advertido de que se negociarán conjuntamente y no se aceptarán "intercambio de cromos".

La portavoz 'popular' adjunta en el Parlament, Marga Durán, ha señalado que el Govern inició las reuniones con los grupos el pasado viernes para tratar de llegar a acuerdos para sacar adelante el techo de gasto, ya aprobado por el Consell de Govern, y los presupuestos.

"No sirve de nada aprobar un techo de gasto si luego no hay presupuestos. Estamos negociando las partidas presupuestarias y no otras cosas", ha remarcado.

Igualmente, ha recordado que los presupuestos para 2027 incluyen las rebajas fiscales en materia de vivienda y el paquete de ayudas de 125 millones de euros para paliar la inflación, medidas anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General.

Para Durán, estas medidas son "suficientemente importantes" para intentar llegar a acuerdos. También ha hecho hincapié en que los presupuestos serían los más altos de la historia.