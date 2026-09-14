El PP propone que las enfermeras puedan dirigir zonas básicas de salud en la reforma de la Ley de Capitalidad

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PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha propuesto que las enfermeras y el resto del personal sanitario del subgrupo A2 puedan dirigir las zonas básicas de salud, en el marco de la presentación de enmiendas a la Ley de Capitalidad de Palma.

Los 'populares', que han presentado dos enmiendas a la reforma de la ley, han explicado este lunes en un comunicado que la dirección de zonas básica de salud ha sido hasta ahora un trabajo reservado a médicos, debido a la doctrina del Tribunal Supremo asentada sobre la normativa estatal.

Estas enmiendas pretenden "reparar" esta situación "injusta" que la jurisprudencia avalaba hasta ahora, además de incorporar la adecuación de la retribución correspondiente en función de la naturaleza y la responsabilidad del puesto de trabajo.

La formación ha explicado que, en concreto, de aprobarse esta enmienda se retribuirá por el puesto de trabajo ocupado y no por "la categoría profesional de la persona que lo desempeña".

Según el PP, esta enmienda permitirá que cualquier modificación que sea necesaria en esta materia en el futuro pueda realizarse mediante un decreto.

La segunda enmienda presentada añade una disposición transitoria que permitirá aplicar este cambio a los nombramientos de directores de zona básica de salud anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Capitalidad.

Así, las enfermeras que ya estaban ejerciendo como directoras podrán desarrollar su trabajo "con normalidad, sin necesidad de realizar ceses y nuevos nombramientos".

MÁXIMA AUTORIDAD DE LA ZONA DE SALUD

El director de la zona es la máxima autoridad de la zona básica de salud y la persona que asume la dirección del equipo de Atención Primaria, responsable de la prestación sanitaria de acuerdo con los planes, programas y directrices adoptados. Se encarga también de gestionar los recursos humanos y materiales de la zona básica de salud.

La designación se realizaría mediante el sistema de libre designación entre los profesionales sanitarios de los subgrupos A1 y A2 integrantes del equipo de Atención Primaria, previa valoración del proyecto de gestión que cada candidato presente en relación con las actividades de la zona básica de salud.

La propuesta establece que el director de zona contaría con cargos intermedios de coordinación técnica para cada ámbito profesional, integrados en el equipo de gestión del centro.

Así, habría un coordinador de Medicina, que liderará la organización de las actividades del ámbito médico y será una figura preceptiva cuando la persona que ocupe la dirección de la zona no pertenezca a esta disciplina.

Según la enmienda, también existiría una Coordinación de Enfermería para liderar la organización de las actividades del este ámbito cuando la persona que ocupe la dirección de la zona tampoco pertenezca a esta modalidad.

Finalmente, la propuesta establece la coordinación de admisión y atención a la ciudadanía, que se encargaría de la organización del personal administrativo y de los procesos de apoyo.

Con esta enmienda, el PP pretende "reparar el agravio cometido contra las enfermeras" al considerar que una interpretación de la normativa estatal por parte del Tribunal Supremo "impedía que ejercieran como directoras de zonas básicas de salud".

"A partir de ahora podrán ejercer esta responsabilidad al percibir un salario acorde con el trabajo y las responsabilidades que asumen, y sin tener que interrumpir su labor mediante ceses y nuevos nombramientos, dado el carácter retroactivo propuesto en la disposición transitoria que se incorpora", ha alegado el PP.