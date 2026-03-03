El PP, el PSIB y Vox rechazan que la cuota del ITS sea un porcentaje de la estancia y no una tarifa fija

Archivo - Varios turistas en una calle de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlament, con los votos en contra del PP, el PSIB y Vox, ha rechazado que la cuota tributaria del impuesto de turismo sostenible (ITS) sea el resultado de aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la estancia en lugar de una tarifa fija.

Era uno de los puntos de una proposición no de ley (PNL) que el diputado por Unidas Podemos, José María García, ha defendido este martes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos.

Ninguno de los otros diez puntos de la iniciativa han salido adelante, aunque sí que, a diferencia del primero, han recibido el apoyo o la abstención del grupo socialista.

De este modo, se ha tumbado la posibilidad de instar al Govern a permitir que los consells insulares puedan aplicar un recargo sobre el ITS, a aumentar la cuota para los cruceros y los alquileres turísticos y a garantizar que al menos la mitad de los fondos se destinen a políticas medioambientales o el 25% a medidas en materia de vivienda.

García también planteaba la posibilidad de poder financiar proyectos de fomento del catalán y de reducir la capacidad del Govern para decidir a qué se destinan los fondos para darle más peso a los grupos parlamentarios y a las entidades sociales.