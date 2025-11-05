PP rechaza cambiar el orden del día del pleno para que comparezca Costa para explicar las negociaciones del Govern

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha votado en contra de modificar el orden del día del pleno del próximo martes para incluir una comparecencia del conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para dar cuenta de las negociaciones sobre el techo de gasto y los presupuestos.

Así se ha decidido en la Junta de Portavoces de este miércoles, en la que se ha aceptado la comparecencia --con los votos de todos los grupos menos del PP-- aunque no se ha acordado que se incluya en la próxima sesión, ya que se necesita el apoyo unánime de los grupos.

Según ha argumentado la portavoz adjunta del PP, Marga Durán, en la rueda de prensa después de la Junta, la comparecencia "no era urgente" y Costa ya comparecerá en el pleno "cuando toque". También ha cargado contra Vox por votar junto con el PSIB esta cuestión, cuando ayer reprochaba al Govern que estuviera dispuesto a negociar con los socialistas.