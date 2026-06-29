El PP reclama a Aena un plan para mejorar los aparcamientos de los aeropuertos de Baleares ante la saturación de plazas

Archivo - Un avión en una de las pistas del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Parlament para reclamar a Aena y al Gobierno un plan urgente de mejora de los aparcamientos y los accesos a los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa, ante "la saturación de plazas y el incremento de costes".

La portavoz de la Comisión de Turismo del PP, Salomé Cabrera, ha asegurado que cada día reciben quejas de trabajadores del aeropuerto, taxistas, transportistas y usuarios habituales que no encuentran plaza de aparcamiento o que tienen que pagar tarifas cada vez más altas para poder ir a trabajar.

Los 'populares' han advertido en una nota de prensa de que este problema "afecta directamente a la economía de miles de familias en las Islas" y, según Cabrera, Aena "lleva demasiado tiempo sin resolver".

La diputada ha señalado que la concentración de 'slots' durante la temporada alta y en determinados tramos horarios "agrava la congestión" en los accesos, especialmente en Palma, donde llegar al aeropuerto "se ha convertido en un problema añadido para quienes trabajan allí".

En este sentido, ha recordado que en 2024 el sector del transporte denunció el impacto económico de las tarifas y de los sistemas de gestión de Aena, "que terminan repercutiendo en mayores costes para los profesionales, muchas veces por retrasos operativos que no dependen de ellos".

Así, el PP pide al Gobierno de España que se habiliten más plazas para los residentes, mejor ordenación de los espacios y tarifas que "no penalicen a quien necesita el aparcamiento para trabajar cada día".

La parlamentaria ha exigido también bonificaciones o tarifas reducidas para trabajadores aeroportuarios, transportistas y empresas de servicios que dependen de estas infraestructuras.

Cabrera ha enmarcado esta exigencia en un contexto más amplio, recordando que Aena y el Gobierno de España están elaborando ahora el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que regirá los próximos cinco años.

A su entender, "ahora es el momento en el que se deben recoger estas necesidades, con diálogo y consenso con las instituciones de las Islas".

También ha vinculado esta reivindicación con la reciente aprobación por el Parlament de la ley de cogestión aeroportuaria, "una herramienta que tiene que servir precisamente para que decisiones como las de los aparcamientos no se tomen desde Madrid de espaldas a la realidad de cada isla".

"No se trata de una infraestructura más, los aparcamientos del aeropuerto son hoy una preocupación real para miles de residentes y trabajadores de Baleares, y Aena tiene que dar respuesta ya", ha concluido Cabrera.