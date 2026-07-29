El PP reclama una plantilla estable y suficiente de la Policía Nacional en Menorca

MENORCA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha informado este miércoles que ha registrado una proposición no de ley en el Parlament para reclamar al Gobierno central un refuerzo estructural de la plantilla de la Policía Nacional en Menorca, con el objetivo de garantizar un servicio público de calidad tanto en materia de seguridad ciudadana como en la prestación de servicios administrativos esenciales, como la expedición del DNI o pasaportes.

En concreto, la iniciativa insta al Ejecutivo central a incrementar la plantilla estructural de la Policía Nacional en la isla, realizar un estudio sobre las necesidades reales de efectivos y aprobar un plan de estabilización que permita reducir la elevada rotación de agentes.

El diputado Jordi López ha recordado que esta es una cuestión en la que el PP lleva tiempo exigiendo soluciones y ha advertido de que los anuncios de refuerzos puntuales no resuelven el problema de fondo.

"Cualquier incorporación de agentes es positiva para la isla, pero la realidad es que muchos de esos efectivos llegan para sustituir a quienes se marchan o están destinados únicamente durante su periodo de prácticas. Es decir, no suponen un incremento real y estable de la plantilla que necesita Menorca", ha afirmado.

El parlamentario también ha señalado que, en temporada turística, la población aumenta de forma muy significativa, incrementando tanto la demanda de servicios administrativos, como las necesidades de seguridad. "La Policía Nacional en Menorca no puede seguir funcionando con soluciones provisionales mientras cada verano aumenta la población y la presión sobre los servicios. Necesitamos una planificación seria, una plantilla dimensionada a la realidad de la isla y medidas que permitan retener a los profesionales para que no se marchen al poco tiempo de llegar", ha subrayado.

Asimismo, López ha remarcado que la nueva comisaría ahora en construcción es una importante inversión del Estado, pero ha advertido de que sólo será realmente útil si cuenta con suficientes agentes para prestar el servicio.

"Que por fin se esté construyendo la comisaría después de tantos años de reclamarlo es una gran noticia, pero no es suficiente con levantar un edificio moderno, hace falta dotarlo de los recursos humanos necesarios para que pueda responder a las necesidades de la isla. De poco servirán estas nuevas instalaciones si la Policía sigue teniendo una plantilla insuficiente para atender a los ciudadanos", ha manifestado.

"Los menorquines no pedimos privilegios, pedimos disponer de los mismos servicios y la misma capacidad de respuesta que cualquier ciudadano del resto de España. Esta igualdad sólo será posible con una plantilla estable y adaptada a la realidad de Menorca", ha concluido el diputado.