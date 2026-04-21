El PP reclama refuerzos en la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares ante los 1.000 puestos vacantes

Archivo - Imagen de archivo de una operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra una trama de blanqueo y narcotráfico. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado refuerzos para hacer frente al "déficit estructural" de efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Baleares, dado que ha estimado que hay un millar de vacantes en las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

El senador 'popular' Cristóbal Marqués ha defendido este martes una moción en la Comisión Mixta sobre la Insularidad, según ha explicado el PP en una nota de prensa.

De este modo, ha tratado de poner de manifiesto la "creciente preocupación" por la seguridad en las islas ante la "falta de agentes", una situación que genera una "sobrecarga" en las policías locales y "afecta a la calidad del servicio público".

"No se habla de una percepción sino de una realidad objetiva, medible y cada vez más preocupante. Mientras la población residente en Baleares crece cada año, los recursos humanos del Estado no lo hacen y en algunos casos, incluso disminuyen", ha expresado Marqués.

Así, ha hecho alusión a los datos reflejados en el 'Balance de Criminalidad' del tercer trimestre de 2025 del Ministerio del Interior, con un aumento del 4,8% en Baleares y un especial incremento del 18,9% en los delitos contra la libertad sexual.

"Frente a todo esto hay más de mil vacantes en Policía Nacional y Guardia Civil. Agentes que llegan pero no se quedan y un sistema que no consigue fijar plantilla. Mientras no se haga nada, Baleares seguirá siendo un destino de paso para ellos", ha alegado.

El parlamentario también se ha detenido en la "urgencia" de subir el complemento de insularidad, que "hace 20 años que no se actualiza" y actualmente es un complemento "irrisorio", que "no es suficiente, ni refleja el coste real de vivir en Baleares".

"Sin un complemento digno, no habrá estabilidad ni seguridad. Las policías locales asumen funciones que no les corresponden y se debilita la seguridad pública", ha alertado.

En contraposición a lo que ha calificado como "dejadez" del Gobierno de España, Marqués ha recordado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha actualizado el plus de insularidad para los funcionarios autonómicos "en solo dos años de gobierno", algo que ha reprochado que no hayan hecho el Ejecutivo central, ni el anterior Govern. Además, ha sacado a colación también la bonificación fiscal del IRPF de hasta el 40% a los policías y guardias civiles destinados en Baleares.

"Se está normalizando que falten más de que falten más de 1.000 efectivos, se está normalizando que las policías locales asuman funciones impropias, se está normalizando que el Estado no esté a la altura y el PP no lo va a normalizar", ha alegado.

El senador ha reivindicado que la seguridad "no es un lujo", sino que es un "derecho" y ha manifestado que en un territorio insular, es "una responsabilidad aún mayor del Estado". Por eso, ha planteado que o se refuerzan los efectivos y se "corrige de verdad" el complemento de insularidad o el problema "va a seguir creciendo".