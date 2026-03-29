El PP recula y no alargará la importación de residuos a Mallorca durante diez años tras las quejas de MÉS

Archivo - Toneladas de residuos en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha retirado la enmienda que había presentado al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos que permitía alargar durante diez años la "prueba piloto" para importar los residuos de Eivissa y Formentera a la planta incineradora de Son Reus (Palma) tras las quejas de MÉS per Mallorca.

Los ecosoberanistas, en un comunicado, han celebrado la decisión de los 'populares' pero les han acusado de intentar "colar un cambio de modelo por la puerta de atrás".

MÉS per Mallorca ha considerado que la retirada de la enmienda llega a raíz de la "presión política y social" generada después de que denunciaran públicamente las intenciones del PP el pasado miércoles de acometer "un despropósito ambiental y democrático".

"Lo que pretendía el PP no era ninguna prueba piloto, era consolidar durante una década la importación del residuos. Han intentado colarlo por la puerta de atrás y, cuando los hemos desenmascarado, han dado marcha atrás. Eso demuestra que actuaban sin transparencia y en contra de los intereses de Mallorca", ha considerado el diputado en el Parlament Ferran Rosa.

La portavoz de los ecosoberanistas en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha advertido que pese a que la retirada de la enmienda es "una buena noticia", los 'populares' "no son de fiar".

"Han dado un paso atrás porque les hemos obligado, no porque hayan cambiado de modelo. Alargar la supuesta prueba piloto a diez años era una barbaridad, una irresponsabilidad ambiental que ponía en riesgo del futuro de nuestro territorio y consolidaba un modelo basado en la incineración y la dependencia de residuos externos", ha sostenido.

MÉS ha criticado la actuación del PP durante todo el proceso legislativo y le ha exigido "más transparencia" en la gestión de las políticas ambientales.

"No se pueden introducir cambios de este calibre de escondidas dentro de una ley de proyectos estratégicos. Mallorca merece debate público, planificación rigurosa y respeto por el territorio", ha subrayado Rosa. "Hoy hemos parado esta maniobra, pero sabemos que el riesgo no ha desaparecido", ha sentenciado Perelló.