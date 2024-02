El PP registra una PNL para apoyar al sector primario: "Si desaparece, no sobreviviremos como sociedad"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en señal de apoyo al sector primario, al considerar que si "desaparece, no solo se le echará de menos, es que no se sobrevivirá como sociedad".

Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, quien ha reconocido que las reivindicaciones del sector son a nivel europeo y estatal, "pero también han expresado problemáticas específicas de las Islas".

En esta línea, ha afirmado que "es hora de pasar a los hechos" y ha desgranado algunos puntos de la iniciativa, con la que instan al Gobierno central y a la UE a simplificar las tramitaciones administrativas y las normativas aplicables al sector y la tramitación de la PAC.

Al respecto, ha prometido que el decreto de simplificación administrativa que está ultimando el Govern contará con aportaciones de la Conselleria de Agricultura para que, dentro de sus competencias, puedan facilitar las gestiones y acabar "con las trabas burocráticas para los agricultores".

Sagreras también ha resaltado la necesidad de que tanto Pedro Sánchez como las instituciones europeas compensen las desventajas de la insularidad, adoptando medidas y modificando las normativas, y ha mencionado un punto de la PNL por el que exigen una moratoria para implementar el cuaderno del campo digital.

Por otro lado, en cuanto a la promoción y el impulso al producto local, desde el PP han solicitado herramientas para incidir en el fomento de este producto como las que está llevando a cabo el Govern como la creación de la Mesa de Coordinación de la Cadena Alimentaria y Promoción del Producto Agrícola y Alimentario de Origen Local.