El PP reivindica el carácter municipalista del Consell de Mallorca en la asamblea de alcaldes - PP

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reivindicado el carácter municipalista del Consell de Mallorca en la segunda asamblea de alcaldes del año, que se ha celebrado en Sant Llorenç des Cardassar con representantes de todos los municipios de la isla.

Los 'populares' han subrayado que la asamblea llega en un momento "clave" en el que la institución insular ha desplegado "el mayor paquete" de inversiones municipalistas en los últimos años, según ha indicado el PP en nota de prensa.

Así, han puesto en valor programas que refuerzan los servicios esenciales de los pueblos y liberan a los ayuntamientos de cargas económicas que históricamente habían asumido solos.

El alcalde de Maria de la Salut y presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Jaume Ferriol, ha considerado que "la diferencia es evidente", subrayando que el Consell "ha vuelto a ser el ayuntamiento de los ayuntamientos" y que estos últimos "lo notan".

"Hoy tenemos un Consell que escucha, que ayuda y que resuelve", ha dicho Ferriol, a la vez que ha puesto en valor la asamblea como una oportunidad para "seguir avanzando en un modelo municipalista que ya funciona".

En esta línea, ha destacado algunos programas del Consell que, a su parecer, están transformando los pueblos, como el Plan de Obras y Servicios (POS) y el Plan de Acción por la Energía Sostenible y el Clima (Paesc) que permiten ejecutar obras y mejoras en todos los municipios.

Se ha referido también al plan de caminos municipales, para mantener y recuperar el patrimonio viario rural; ayudas al ciclo del agua, para mejorar redes y garantizar eficiencia hídrica; inversiones en bienestar animal, un apoyo que "muchos ayuntamientos reclamaban desde hacía años"; y asistencia municipal, que refuerza equipos técnicos y jurídicos para que los pueblos más pequeños puedan funcionar con garantías.

"Este Consell no hace promesas, hace trabajo, los fondos llegan, las obras avanzan y los ayuntamientos tienen más herramientas y más seguridad para planificar el futuro", ha remarcado Ferriol, para después insistir en que "esto es lo que necesitaba Mallorca".

El PP de Mallorca ha subrayado que la presencia de ponentes especializados --con temas como el ciclo integral del agua, la inclusión de personas con discapacidad o la colaboración con entidades sociales-- "demuestra la voluntad del Consell de poner sobre la mesa los retos reales de los municipios".

Durante la asamblea se han tratado propuestas de ayuntamientos de todos los colores políticos, lo que confirma, según el PP, que la institución insular "es hoy un espacio de colaboración institucional y no de confrontación partidista".

"Esta asamblea vuelve a demostrar que el municipalismo es la fuerza del PP, el objetivo es claro: que ningún pueblo se sienta solo y que todos tengan las mismas oportunidades para avanzar", ha concluido Ferriol.