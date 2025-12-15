El PP reivindica que el Govern finaliza el periodo de sesiones "con los deberes hechos" a pesar "del ruido" del PSIB

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagrera, durante una rueda de prensa - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reivindicado la previsible convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos como la "constatación" de que el Govern finaliza el periodo de sesiones "con los deberes hechos" a pesar del "ruido y acusaciones de bloqueo" del PSIB.

Para el portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, el previsible aval de la Cámara en el pleno de este martes demuestra que el decreto "era bueno desde un principio" y que el Ejecutivo "sigue aprobando todas y cada una de las leyes y decretos que se ha propuesto".

En la rueda de prensa previa al pleno, Sagreras ha criticado que as acusaciones de bloqueo de los socialistas "no son más que una quimera para tapar todas sus vergüenzas".

Igualmente, ha hecho referencia a la rueda de prensa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes para efectuar un balance del curso político en la que, para el 'popular', Sánchez "debería pedir perdón por el alud de casos de acoso sexual" y por "el sinfín de casos de corrupción y detenciones".

Así, Sagreras ha considerado que el jefe del Ejecutivo tendría que "explicar por qué todo su en torno está imputado o procesado" y convocar elecciones.