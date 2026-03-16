El PP reprocha al Ayuntamiento de sa Pobla que no haya tramitado las subvenciones deportivas de 2025

Archivo - Ayuntamiento de sa Pobla - PP DE SA POBLA - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Ayuntamiento de sa Pobla que publique de manera "inmediata" la convocatoria de ayudas destinadas a los clubes deportivos y a los deportistas individuales correspondiente en 2025, puesto que han destacado que "todavía no se ha puesto en marcha" a pesar de que ya es el mes de marzo de 2026.

Desde el PP han reprochado este "retraso" que "perjudicando directamente" las entidades deportivas y los deportistas del municipio, que "cuentan con estas ayudas para poder desarrollar su actividad", según han apuntado los 'populares' en un comunicado.

La portavoz del PP de sa Pobla, Pedrona Seguí, ha criticado la "falta de previsión" del Ayuntamiento, puesto que ya es marzo de 2026 y "todavía no se ha sacado la convocatoria de subvenciones de 2025". "Es una muestra clara que el Ayuntamiento descuida a los deportistas y los clubes del municipio", ha afirmado.

Seguí ha recordado que el PP ha reclamado esta convocatoria en "reiteradas ocasiones" en los plenos municipales, "sin obtener ninguna respuesta clara por parte del equipo de gobierno".

Así, ha subrayado que lo han preguntado "pleno tras plenario" y han recriminado que "todavía no saben a que espera el Ayuntamiento para ponerse al día". "Los clubes y los deportistas necesitan estas ayudas y no pueden continuar esperando", ha señalado.

La portavoz del PP ha advertido que esta situación es consecuencia de "una gestión municipal sin planificación", dado que, a su modo de ver, es un ayuntamiento "cansado, sin empuje y con muy poca previsión", porque "no es normal que una convocatoria de ayudas llegue con más de un año de retraso".

En este sentido, Seguí ha reclamado al equipo de gobierno que "se ponga las pilas de una vez" y publique "inmediatamente" la convocatoria para que los clubes y deportistas puedan acceder a estas ayudas.

Finalmente, la portavoz del PP de sa Pobla ha insistido que los afectados "no pueden ser los deportistas del municipio". "Los deportistas y los clubes de sa Pobla no son culpables de la mala gestión del equipo de gobierno. Merecen un ayuntamiento que planifique, que responda y que esté a la altura del trabajo que hacen por el deporte de nuestro pueblo", ha concluido.