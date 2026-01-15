El PP resalta la ampliación del plazo para ejecutar las ayudas a municipios de la Serra y el aumento de dinero

Archivo - El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori. - PP - Archivo

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reivindicado la ampliación del periodo que tienen los ayuntamientos de la Serra de Tramuntana para planificar, ejecutar y justificar los proyectos que se pueden acoger a las subvenciones del Consell de Mallorca y el incremento del presupuesto destinado a las mismas.

De esta manera han respondido los 'populares' ante las críticas del PSIB por el supuesto "retraso" en la adjudicación de estas ayudas, según ha explicado el PP en un comunicado.

Por lo que se refiere a la resolución de las subvenciones, el PP ha señalado que con el gobierno del 'Pacte' estas ayudas "se resolvían en el mes de diciembre y solo se daba margen hasta el 31 de diciembre para ejecutarlas", por lo que, a su manera de ver, los ayuntamientos prácticamente "no tenían tiempo material para llevar a cabo las actuaciones subvencionadas".

En cambio, ha subrayado que el actual gobierno de PP y Vox ha ampliado el plazo de ejecución hasta el 31 de marzo de 2026 para que los ayuntamientos tengan "tiempo real" para planificar, ejecutar y justificar correctamente los proyectos. "Esto es gobernar con responsabilidad y pensando en los municipios, no hacer propaganda", ha sostenido Vallori.

Además, el portavoz adjunto ha destacado la "apuesta histórica" del PP por la Serra de Tramuntana, que se refleja en presupuestos y recursos "sin precedentes".

"Con el PP en el gobierno, la Serra de Tramuntana dispone del doble de presupuesto, al llegar casi a los 5,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 109%, y destina 550.000 euros a las ayudas a los ayuntamientos, mientras que con el gobierno del 'Pacte' recibían 250.000 euros, una cifra que demuestra el compromiso real de este gobierno con el territorio y con el mundo local", ha afirmado.

Vallori ha remarcado que el Consell de Mallorca ha tenido que hacer un trabajo "ingente" para "poner orden" allá donde "solo había improvisación, expedientes abandonados y falta absoluta de previsión". Al mismo tiempo, ha insistido que ahora "sí que se cuida la Serra con hechos, recursos y planificación".

"Los socialistas tendrían que ser más prudentes antes de hablar de mala gestión. Primero que expliquen por qué dejaron ayudas sin adjudicar durante años y después, si quieren, que hablen. El PP trabaja para dar soluciones a los municipios y proteger un patrimonio que es de todos", ha advertido.

El PP de Mallorca ha criticado que el PSIB pretenda "dar lecciones" de gestión cuando gobernaron hasta el año 2023 y dejaron "un auténtico desbarajuste" en materia de subvenciones y ayudas en los municipios de la Serra.

Vallori ha subrayado que cuando el PP llegó al gobierno en 2023 se encontró una situación "caótica" provocada por la "mala gestión de la izquierda", con ayudas "pendientes de pago desde 2021 y 2022", subvenciones de 2023 que "ni siquiera estaban concedidas" y expedientes "completamente parados", incluidas las subvenciones vinculadas a la borrasca 'Juliette'.

Asimismo, ha recalcado que el PSIB gobernó hasta 2023 y que "no fue capaz de resolver ninguno de estos problemas", algo que, a juicio, demuestra que su interés por la Serra "solo aparece cuando está en la oposición".