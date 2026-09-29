El PP de Sa Pobla critica que el equipo de gobierno vote en contra de conectar el municipio a la red de agua en alta

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PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha lamentado que el equipo de gobierno formado por Independents per Sa Pobla, MÉS per Sa Pobla, PSOE y Coalició per Mallorca haya votado en contra de su propuesta para que el Consistorio ejecute las obras necesarias y cumpla los compromisos asumidos con Abaqua para avanzar en la conexión a la red de agua potable en alta.

La portavoz del PP de Sa Pobla, Pedrona Seguí, ha calificado la postura de "difícil de entender" al rechazar una iniciativa que reclama cumplir un compromiso previamente adquirido por el propio Ayuntamiento.

"El PP no entiende que el alcalde firme un compromiso con Abaqua y que ahora su propio equipo de gobierno vote en contra de ejecutar la parte que corresponde al Ayuntamiento", ha señalado Seguí.

Los 'populares' han recordado que el 22 de mayo de 2025 el Govern y el Ayuntamiento de Sa Pobla firmaron un protocolo de colaboración para esta conexión. El proyecto contempla para el municipio un nuevo depósito de regulación de 6.000 metros cúbicos, una estación de bombeo y aproximadamente 3.200 metros de tubería.

La propuesta del PP planteaba específicamente que el Consistorio ejecutara las obras de canalización desde la planta de agua hasta el punto de conexión acordado con la entidad pública.

Según el PP, durante el debate del pleno se evidenciaron discrepancias dentro del propio equipo de gobierno respecto a la llegada de agua desalada a Sa Pobla. Para los 'populares', estas diferencias generan preocupación ante un proyecto que consideran estratégico para garantizar el abastecimiento futuro y reducir la presión sobre los acuíferos.

"No se puede convertir una cuestión tan importante como el agua en un debate interno entre los socios del gobierno municipal", ha remarcado la portavoz, que ha insistido en que la conexión a la red en alta supone "una oportunidad para disponer de un suministro de mayor calidad y proteger los recursos hídricos".