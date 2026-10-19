El PP de Sa Pobla reclama al alcalde las ayudas pendientes para estudiantes, deportistas y entidades del municipio

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PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sa Pobla ha reclamado al alcalde del municipio, Biel Ferragut, que abone las ayudas y subvenciones correspondientes a 2026 destinadas a estudiantes, clubes deportivos, deportistas y entidades sin ánimo de lucro.

La portavoz de la formación, Pedrona Seguí, ha señalado en un comunicado que "no puede ser" que estudiantes, familias, deportistas y entidades tengan que esperar "sin saber cuándo podrán disponer de unos recursos que necesitan".

El PP ha reclamado que se resuelva la situación de las convocatorias de las ayudas para estudios superiores del curso 2025-2026, las subvenciones a los clubes y entidades deportivas, las ayudas a los deportistas individuales y las destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

Asimismo, exige que el Ayuntamiento informe del estado de cada expediente, concrete las fechas previstas de resolución y establezca un calendario de pagos.

Seguí ha manifestado que los vecinos de Sa Pobla "no tienen que estar detrás del Ayuntamiento para saber cuándo cobrarán las ayudas", a lo que ha añadido que es responsabilidad del alcalde y de su equipo de gobierno "dar respuestas y evitar demoras innecesarias".

Finalmente, la portavoz ha insistido en que las ayudas municipales "deben servir para apoyar a la gente de Sa Pobla, no para generar más incertidumbre". "Exigimos a Biel Ferragut que se ponga las pilas, agilice los trámites y garantice que estos recursos lleguen cuanto antes a sus destinatarios", ha concluido.