El PP de sa Pobla reclama que el municipio aproveche al máximo los casi 800.000 euros del Plan de Obras del Consell

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de sa Pobla presentará una moción para que el Ayuntamiento planifique y priorice las actuaciones que optarán a la financiación del Plan de Obras y Servicios del Consell de Mallorca para aprovechar al máximo los 793.000 euros previstos.

La portavoz 'popular' en el municipio, Pedrona Seguí, ha considerado que esta convocatoria representa "una oportunidad histórica" para mejorar las infraestructuras y ha destacado la "decidida apuesta" por el municipalismo del presidente insular, Llorenç Galmés.

Según ha subrayado el PP en un comunicado, la inversión del Plan de Obras y Servicios debe servir para dar respuesta a algunas de las principales necesidades del municipio, con actuaciones que llevan años esperando una solución y que mejorarán de forma directa la validad de vida de los residentes.

"En esta legislatura el Partido Popular ha duplicado la dotación del Plan de Obras y Servicios, pasando de los 40 millones de euros del anterior gobierno de izquierdas a los 80 millones actuales. Ahora es responsabilidad del alcalde, Biel Ferragut, aprovechar hasta el último euro que corresponde a Sa Pobla", ha reclamado Seguí.

La moción fija cuatro proyectos prioritarios que el PP considera imprescindibles para que opten a la financiación del Consell de Mallorca.

En primer lugar, la sustitución integral de la cubierta del pabellón polideportivo municipal, eliminando definitivamente las placas de fibrocemento para garantizar la seguridad de los usuarios.

También propone la rehabilitación estructural del puente de las Jonqueres Veres, una infraestructura catalogada que soporta un importante volumen de tráfico, especialmente durante los meses de verano, y que, según el PP, necesita una actuación urgente para garantizar su conservación, seguridad y funcionalidad.

Los 'populares' también plantean la redacción del proyecto para la construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial, con el objetivo de dar respuesta a la "saturación" que sufren las instalaciones deportivas actuales.

Finalmente, consideran prioritaria la renovación de la red de agua, el sistema de pluviales y el firme de la calle Dato, una actuación largamente reclamada por los vecinos que permitiría modernizar unas infraestructuras básicas para el municipio.

"No presentamos una moción genérica. Presentamos una hoja de ruta con actuaciones concretas, necesarias y perfectamente planificadas para que Sa Pobla aproveche hasta el último euro que pone a disposición el Consell de Mallorca", ha remarcado la portavoz.

Asimismo, ha reclamado que el equipo de gobierno redacte con la máxima celeridad los proyectos técnicos necesarios para que todas estas actuaciones puedan optar a la financiación del Consell de Mallorca dentro de los plazos establecidos por la convocatoria.

La iniciativa también solicita que el pleno sea informado de todas las actuaciones que finalmente se presenten al Plan de Obras y Servicios y de las subvenciones concedidas, "garantizando así la máxima transparencia en la gestión de estos recursos públicos".

La portavoz ha insistido en que los casi 800.000 euros que llegarán a Sa Pobla "son fruto del compromiso del Partido Popular con los municipios".

"Desde el PP queremos que cada euro se traduzca en mejores infraestructuras, más servicios y una mejor calidad de vida para los 'poblers'. Ahora lo que toca es que el Ayuntamiento haga su trabajo, planifique con tiempo y no deje perder una inversión que puede marcar el futuro de nuestro municipio", ha concluido.