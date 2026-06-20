El PP saca pecho de haber aprobado todas las leyes e iniciativas llevadas al Parlament este periodo de sesiones

Archivo - El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP - Archivo

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha valorado positivamente el balance del periodo de sesiones finalizado el pasado martes, en el que ha destacado que su grupo parlamentario ha conseguido aprobar todas las leyes e iniciativas que ha propuesto.

"Demostramos una vez más que la presidenta Prohens sigue impulsando y aprobando iniciativas pensadas desde la eficacia y la responsabilidad", ha reivindicado.

El PP balear, en un comunicado, ha puesto sacado pecho de su capacidad de llegar a "acuerdos útiles" con distintas fuerzas políticas.

"El pleno del Parlament ha sido capaz de aprobar iniciativas importantes mediante acuerdos entre diferentes grupos y, en muchos casos, con mayorías distintas. Eso es gobernar, eso es dar estabilidad a Baleares", ha subrayado el portavoz, quien ha adelantado su intención de continuar "dialogando, negociando y buscando acuerdos útiles".

El 'popular' ha destacado la ley para excluir de la docencia a personas condenadas por acoso a menores, que deberá ser validada en el Congreso; la ley de la Universitat de Mallorca; el decreto ley para paliar las consecuencias de la guerra de Oriente Medio; la proposición de ley de cogestión aeroportuaria, también pendiente de la Cámara Baja; la modificación de la ley de puertos; y la ley de proyectos estratégicos.

"Este periodo de sesiones demuestra que cuando hay voluntad de diálogo y compromiso con los ciudadanos, los resultados llegan", ha sentenciado.