El PP sostiene que la Agencia Menorca Talaiòtica no se dedica a la promoción turística

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MENORCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP Menorca ha indicado que la Agencia Menorca Talaiòtica no tiene entre sus funciones la promoción turística de los yacimientos, por lo que ha censurado "grave desconocimiento" que demuestra el PSIB sobre las competencias y el funcionamiento de esta entidad.

La formación ha resaltado que su responsabilidad se centra en la preservación, la investigación y la difusión del patrimonio talayótico de Menorca, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2023.

El portavoz del PP en el Consell de Menorca, Joan Pons, ha considerado que le resulta "sorprendente" que el PSIB pretenda dar lecciones sobre gestión del patrimonio cuando "todavía desconoce las funciones de la Agencia Menorca Talaiòtica". "La promoción turística corresponde al departamento de Promoción Turística y a la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, no a la agencia", ha señalado.

En este sentido, el PP ha puesto de manifiesto las "contradicciones" del PSIB y de su secretario general en Menorca, Pepe Mercadal, en materia turística.

"El PSIB y Mercadal exigen continuamente medidas de decrecimiento turístico y, al mismo tiempo, critican que se haya producido un ligero descenso de visitantes a los yacimientos, principalmente durante la temporada alta. Es difícil entender qué modelo defiende el PSIB cuando cuestiona precisamente una reducción de visitantes en los meses de mayor presión turística", ha añadido Pons.

Los 'populares' han subrayado que el éxito de la gestión del patrimonio "no puede medirse únicamente por el número de visitantes", sino también por el estado de conservación de los bienes, los avances en investigación y la capacidad de garantizar su preservación para las generaciones futuras.

El PP también ha recordado que la Agencia Menorca Talaiòtica, cuando el actual equipo de gobierno del PP asumió sus responsabilidades en 2023, contaba con un único trabajador. Actualmente, han resaltado que la agencia dispone de dos trabajadores propios y de un presupuesto cercano a los dos millones de euros para desarrollar sus funciones y proyectos.

"Hablar de desmantelamiento cuando se ha duplicado el personal propio y se ejecutan inversiones patrimoniales de gran importancia demuestra un desconocimiento de la actividad de la Agencia y de los proyectos que se llevan a cabo", ha remarcado el portavoz.

De la misma forma, el PP ha remarcado que, durante este mandato, la Agencia Menorca Talaiòtica ha promovido actuaciones de conservación, restauración e investigación por un importe superior a los 1,5 millones de euros y que los proyectos promovidos por la agencia cuentan con el asesoramiento técnico de su consejo científico y que este órgano se reúne trimestralmente, con una frecuencia superior a la exigida por los estatutos.

El PP ha defendido que esta forma de trabajar demuestra el "compromiso" con una gestión "rigurosa y planificada" del patrimonio. "La prioridad no es incrementar las cifras de visitantes a cualquier precio, sino garantizar que el patrimonio talayótico se conserve en las mejores condiciones, que se investigue y que su valor cultural pueda transmitirse a las próximas generaciones", ha subrayado Pons.

Pons ha pedido al PSIB y Mercadal que aclarar si su prioridad es "reducir la presión turística o aumentar las visitas a los yacimientos durante la temporada alta" pero ha reivindicado que el PP tiene claro que la Agencia Menorca Talaiòtica debe "estar al servicio de la conservación, la investigación y la difusión del patrimonio, no de objetivos exclusivamente turísticos".

"Menorca Talayótica es un patrimonio de valor universal que se debe proteger con responsabilidad y esta es, precisamente, la tarea en la que se centran los esfuerzos y recursos", ha concluido.