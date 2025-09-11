El PP tumba una moción de Vox que pedía consultas ciudadanas sobre centros de menores migrantes

Los consllers de Vox en el Consell de Mallorca en el pleno - VOX

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado, con los votos en contra de PP, El PI, MÉS per Mallorca y PSOE, una moción de Vox que pedía que los vecinos de cada municipio puedan decidir, a través de consultas ciudadanas, si aceptan o no que se instalen centros de menores migrantes no acompañados en sus municipios.

En concreto, la moción instaba a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) a organizar consultas municipales y, además, exigía al Gobierno de España poner fin a las políticas que "favorecen la inmigración ilegal".

El portavoz de Vox en la institución insular, Toni Gili, ha dicho en el pleno que votar en contra de esta moción "no es votar contra Vox, es votar contra la soberanía del pueblo, es negarle a los mallorquines la posibilidad de expresar su preocupación y opinión".

"El PP, que se autoproclama defensor de las libertades y del sentido común, ha demostrado una vez más que prefiere rendirse a la agenda de la izquierda, abrazando las mismas políticas de puertas abiertas y efecto llamada que tantos problemas están causando en nuestra sociedad", ha criticado Gili.

A su criterio, MÉS per Mallorca, con su voto en contra, ha adoptado una posición "irresponsable", mientras que El PI, la de "la rendición y el buenismo, que siempre ha caracterizado sus políticas".

Por otro lado, el pleno ha aprobado una moción sobre la defensa del interés público y la mejora de la gestión aeroportuaria en el aeropuerto de Palma por parte de Aena.

Según ha defendido el portavoz adjunto de Vox, David Gil, la iniciativa es "crucial" para el futuro de la principal puerta de entrada y motor económico. La inicativa, ha continuado, busca garantizar que los beneficios de su operación se traduzcan en un mejor servicio y un desarrollo sostenible para la isla.

Igualmente, Gil ha cargado contra PSOE y MÉS per Mallorca por votar en contra, al considerar que es "muestra de desinterés por la claridad en la gestión pública y una traición a los intereses de la ciudadanía".

"No queremos ni la gestión nefasta del Gobierno de Sánchez ni tampoco el traspaso de la gestión a las instituciones autonómicas", ha sostenido, para después reivindicar que Son Sant Joan "no puede convertirse en un chiringuito autonómico al servicio de intereses políticos locales".

Con esta moción, el Consell insta a Aena y al Gobierno a auditar la situación del aeropuerto, incluyendo la seguridad y el impacto de la subida de tarifas; garantizar una gestión pública que priorice la seguridad y el interés general; mejorar urgentemente los servicios públicos y eliminar los recorridos comerciales forzados, y congelar cualquier subida de tarifas hasta que "se demuestre una mejora sustancial" en la calidad del servicio.