El PP tumbará la ley del PSIB para limitar la entrada de coches en Mallorca al considerar que es trabajo del Consell

Archivo - Vehículos circulando por la Via de Cintura (Ma-20), con la señalización de velocidad máxima a 100 km/h. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PP tumbará, ya sea mediante un voto en contra o una abstención, la proposición de ley del PSIB para limitar la entrada de coches en Mallorca al considerar que es un trabajo que debe realizar el Consell insular.

De este modo se ha expresado la portavoz adjunta de los 'populares', Marga Durán, en la rueda de prensa previa al pleno en el que se debatirá la toma en consideración del texto legislativo.

Durán ha criticado a los socialistas por presentar esta proposición de ley ahora que están en la oposición y no cuando gobernaron durante ocho años tanto el Govern como el Consell de Mallorca. "No tienen ningún tipo de credibilidad ni son coherentes", ha dicho.

La diputada ha defendido que es la institución insular quien debe elaborar y aprobar en primera instancia esta normativa, para lo que ya ha hecho un primer estudio de carga --ahora trabaja en otro-- y ha redactado un borrador que fue presentado hace casi un año a la oposición.

"Estamos de acuerdo con la limitación, pero no con que el PSIB ahora se quiera dar prisa con una ley que le toca su aprobación previa al Consell de Mallorca", ha insistido.

Durán no ha aclarado su grupo parlamentario se abstendrá, como ya hizo el PP cuando este mismo texto se debatió en la institución insular, o votará en contra. "Lo decidiremos mañana", ha dicho.

ES UNA "PRIORIDAD"

Por el contrario, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista, Marc Pons, ha considerado que esta medida es una de las principales "prioridades" que tiene la isla para "combatir la saturación turística".

Además, ha recordado que es una cuestión que la propia presidenta del Govern, Marga Prohens, prometió llevar a cabo a lo largo de la legislatura, junto a la subida del impuesto de turismo sostenible (ITS) o del canon del agua a los grandes consumidores.

"Pedimos a Prohens que sea coherente con todo lo que ha predicado hasta ahora, y ya que ella no ha tenido la valentía de presentar la ley que nos anunció, que tenga la decencia de votar aquello que prometió", ha subrayado.

La iniciativa, tal y como han reiterado desde el PSIB en varias ocasiones, es prácticamente idéntica al borrador que le fue presentado a la oposición del Consell de Mallorca hace meses y tan solo incluye algunas medidas nuevas relativas al transporte público.