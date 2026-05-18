El PP tumbará la transacción de Vox para eliminar la atención temprana a hijos de familias en situación irregular

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP tumbará una transacción de Vox a una enmienda que pretendía eliminar el acceso a determinados servicios de atención temprana a niños cuyos padres se encuentren en situación administrativa irregular.

Según ha explicado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa previa al pleno, el PP había registrado una enmienda a la ley de proyectos estratégicos para reducir burocracia, en concreto, para que se pueda consultar telemáticamente la documentación de este servicio.

Por su parte, Vox presentó una transacción para introducir nuevos requisitos o limitaciones para acceder al servicio. Sagreras ha precisado que estas cuestiones las regula una ley nacional pero que, "para evitar dudas", el PP votará en contra de la transacción o retirará la enmienda.

"Es un servicio que atiende a niños muy vulnerables, niños pequeños, con discapacidad o necesidades especiales, y creemos que lo último que necesitan es que se haga ruido político", ha dicho el 'popular'.

Dicha enmienda se votará este martes en una nueva reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos que está elaborando el dictamen de la ley de proyectos estratégicos.