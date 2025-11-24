El PP ve "difícil" acordar el techo de gasto con el PSIB y pide a Vox "no utilizar excusas" para llegar a un acuerdo

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ve "difícil" acordar el techo de gasto con el PSIB y ha pedido a Vox "no utilizar excusas" para llegar a un acuerdo.

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, este lunes en la rueda de prensa previa al pleno, en la que ha insistido en que el "socio prioritario es Vox" pero, y dado que son conscientes de que tienen un gobierno en solitario y en minoría, "todas las leyes y proposiciones se negocian con todos los grupos parlamentarios", como "así se viene haciendo desde que el Consell de Govern aprobó el techo de gasto".

No obstante, ha recordado que tras la primera ronda de negociaciones se descartó seguir negociando con MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, "porque ellos mismos dijeron que no estaban dispuestos a llegar a ningún acuerdo", mientras el PSIB-PSOE y Vox sí se mostraron dispuestos a seguir hablando.

Por este motivo, durante esta semana, y como anunció el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se seguirá negociando con los grupos parlamentarios que se habían mostrado dispuestos, PSIB-PSOE y Vox.

"Es verdad que con el grupo socialista parece bien difícil llegar a un acuerdo por las condiciones puestas la semana pasada, entre ellas que el Govern de Prohens aprobara medidas en materia de vivienda que han fracasado en otras comunidades autónomas, como Cataluña, ya que exigía poner techo a los alquileres, cuando esto ha hecho encarecer los alquileres y reducir la oferta, y también a raíz de las declaraciones hechas por el portavoz parlamentario del PSIB, Iago Negueruela", ha manifestado.

De este modo, Sagreras ha considerado que "con quien hay que intensificar las negociaciones es con el grupo parlamentario de Vox" y espera que "esta vez no tengan el calendario como excusa" porque "el mismo grupo parlamentario reconoció durante la semana pasada que el PP había cumplido un 90 por ciento de las medidas acordadas para aprobar los presupuestos y, según ellos, la medida que aún faltaba era la vehicularidad de las lenguas oficiales de Baleares, en la ley de educación", lo cual "solo puede ser una excusa" por que "también, desde hace unas semanas el PP registró una ley" en este sentido.

Por tanto, "deseamos que Vox quiera negociar en serio", ha incidido el 'popular', quien no obstante ha apuntado que "esta semana se descubrirá" si esto es así o si, por el contrario, "lo que tienen es una orden directa del señor Abascal, que no permite que se negocien los presupuestos con las comunidades autónomas, y que aquí la señora Cañadas poco tiene que hacer o decir, más que callar y obedecer al señor Abascal".