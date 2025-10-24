PP y Vox, en contra de multar con 200 euros al regidor de Cort que estacionó el coche oficial en plaza de discapacitados

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox ha votado en contra de solicitar al regidor de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma, Miquel Busquets, que abonara 200 euros por cometer una "infracción", al estacionar el coche oficial en el que viajaba en una plaza para discapacitados.

Este es el único punto de la moción del PSIB que ha quedado rechazado este viernes durante su votación preliminar en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado fuentes de la formación a Europa Press.

La moción hacía referencia a unos hechos que tuvieron el pasado 15 de octubre, cuando Busquets acudió a un acto de la ONCE por el Día Internacional del Bastón Blanco y el chófer de su vehículo oficial decidió estacionar en esta zona restringida a personas con discapacidad hasta que finalizara el evento.

Por otra parte, la moción pide al Consistorio que velara y diera cumplimiento de la Ley balear de Accesibilidad Universal o que los miembros del equipo de gobierno dejen las "malas prácticas" que "vulneran los derechos de los peatones y las personas con movilidad reducida".

Asimismo, el Ayuntamiento de Palma solicita a la corporación municipal que haga un "cumplimiento estricto" de las ordenanzas municipales y "respete los derechos de las personas con movilidad reducida".

Todos estos últimos puntos sí han resultado aprobados con los votos favorables de PSIB, MÉS per Palma, Unidas Podemos y Vox, aunque en el caso de la ley balear se han abstenido.

En la moción se aludía a los estacionamientos del coche oficial del alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la plaza Santa Eulària o los coches de la Policía Local en el parque de ses Estacions, ambas zonas peatonales. No obstante, cabe señalar que esta misma iniciativa deberá ser debatida y refrendada de manera definitiva en el Pleno municipal de la próxima semana.