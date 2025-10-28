El PP, Vox, Córdoba y dos diputados no adscritos leen un manifiesto en apoyo a la anestesiología antes del pleno

El PP, Vox, Córdoba y dos diputados no adscritos leen un manifiesto en apoyo a la anestesiología - EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox, el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, y los no adscritos Agustín Buades e Idoia Ribas, han firmado y leído un manifiesto en apoyo a la anestesiología.

Lo han hecho antes del pleno de este martes con motivo del Día Mundial de la Anestesiología, que se celebró el pasado 16 de octubre.

Los diputados firmantes han expresado su reconocimiento y gratitud hacia los profesionales del sector al considerar que desempeñan una labor fundamental y muchas veces poco visible.

También han reafirmado su compromiso con la especialidad y sus profesionales.