El PP y Vox impiden que García comparezca en el Parlament por el retraso en la reforma del Hospital Verge del Toro

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La petición del grupo parlamentario mixto para que la consellera de Salud, Manuela García, compareciera para dar explicaciones sobre el retraso en la licitación del proyecto de ejecución de la reforma del Hospital Verge del Toro de Menorca ha decaído debido a los votos en contra del PP y de Vox.

La iniciativa, que se ha debatido en la reunión de la Comisión de Salud del Parlament celebrada este miércoles, ha recibido los votos a favor del PSIB, Més per Menorca y MÉS per Mallorca, que no han sido suficientes.

Los votos del PP y de Vox, por otro lado, han permitido aprobar una proposición no de ley (PNL) impulsada por los 'populares' para instar al Gobierno a situar como su "prioridad absoluta" la resolución del conflicto con los médicos y a retirar la propuesta del borrador del Estatuto Marco.

También se ha aprobado, esta por unanimidad en la mayoría de sus puntos, una iniciativa defendida por los de Santiago Abascal relativa a la atención integral y el acceso equitativo a la innovación terapéutica en oncohematología en Baleares.

De este modo, la Cámara autonómica ha instado al Govern a crear un registro de enfermedades oncohematológicas, a garantizar un diagnóstico y una derivación ágiles, a permitir que todos los pacientes tengan un acceso equitativo a las terapias avanzadas y a incorporar atención psicológica y acompañamiento familiar desde el diagnóstico.

La PNL también reclama al Ejecutivo autonómico que coordine las consellerias de Salud y Bienestar Social para que los pacientes y sus familiares dispongan de las ayudas necesarias, que promueva la participación de los hospitales de Baleares en ensayos clínicos de terapias avanzadas y que colabore con asociaciones de pacientes.

Al Gobierno central le ha pedido que garantice un acceso efectivo a los medicamentos innovadores en menos de 180 días, que reforma el procedimiento por el cual se fijan los precios y la financiación de los mismos y a asegurar la igualdad territorial en el acceso a diagnósticos avanzados.